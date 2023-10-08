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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:07 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني رياض منصور
كتب أحمد عرفة

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طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل، موضحا أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إسرائيل مستمرة باستخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، متسائلا: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل؟".

وتابع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، موضحا أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتل.

وقال الوزير رياض منصور، إن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين، لافتا إلى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، ومتابعا :"حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك".


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