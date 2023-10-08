مصادر يابانية: من غير المرجح دعوة كيشيدا لانتخابات برلمانية مبكرة العام الجاري

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أفادت مصادر حكومية يابانية، بأن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا من غير المرجح أن يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها - وفقا لما أوردته صحيفة "ذا جابان تايمز" عبر موقعها الإلكتروني - أنه من المتوقع بدلا من ذلك أن يعطي الأولوية للإقرار المبكر لمشروع الميزانية التكميلية، مشيرة إلى أن كيشيدا سيركز في ديسمبر القادم على إعداد مسودة أولية لميزانية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في أبريل 2024 ما يزيد من صعوبة حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة بحلول نهاية العام.

وأوضحت أن كيشيدا أبلغ مساعديه المقربين أنه سيعطي الأولوية لإقرار الميزانية الإضافية خلال الجلسة للحد من آثار ارتفاع الأسعار وتحقيق نمو الأجور في القطاع الخاص.

وتعهد رئيس وزراء اليابان، في وقت سابق، بصياغة حزمة اقتصادية جديدة تهدف لتخفيف التأثير السلبي لارتفاع الأسعار في أكتوبر الجاري، كما يخطط لتقديم مشروع الميزانية التكميلية للعام المالي 2023، والتي ستمول التحفيز إلى جلسة برلمانية من المقرر عقدها في 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يستضيف كيشيدا أيضًا قمة خاصة تستمر ثلاثة أيام في طوكيو تبدأ في 16 ديسمبر القادم مع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العشرة، والتي ستحتفل بمرور 50 عاما على صداقة اليابان وتعاونها مع الكتلة الإقليمية.