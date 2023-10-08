وقالت شرطة فيينا - في منشور على منصة التدوين القصير - إن إطلاق النار وقع في منطقة فلوريدسدورف بمدينة فيينا، موضحة أن 4 أشخاص أصيبوا بالرصاص في الشارع، وأن المسلحين لاذوا بالفرار في سيارات. حسبما أوردت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.



ولم تتضح على الفور حالة المصابين، فيما قالت وسائل إعلام رسمية نمساوية إن الشرطة صادرت في وقت لاحق سيارتين، واعتقلت أربعة من المشتبه بهم، "جميعهم من البوسنة".