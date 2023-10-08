محاكمات × 24 ساعة.. إحالة المتهمين بقضية طبيب الساحل للمفتى

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل.

طبيب الساحل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، إحالة المتهمين الثلاثة في قضية طبيب الساحل، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى فيهم على خلفية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بقصد السرقة.

لص الهواتف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإكراه في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

تزوير الاختام

قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 16 أكتوبر.

متعاطي الكيف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

قتل فتاة الحدائق

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها في حدائق القبة، لجلسة 16 أكتوبر.

نصاب عابدين

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عاطل، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 15 أكتوبر.