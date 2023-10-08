محافظ الغربية يكرم 19 طالبا لفوزهم ببطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، 19 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس والتى تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج.

فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور منى يحيى مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، المحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

وأكد محافظ الغربية، أن بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس، تعتبر فرصة قيمة للنشء والشباب لتطوير قدراتهم الإبداعية والذهنية من خلال لعب الشطرنج، حيث يمكن لهذه اللعبة أن تساهم فى تنمية مهارات التفكير الاستراتيجى واتخاذ القرارات المنطقية.

وأشار رحمى إلى أن الهدف الأسمى لهذه البطولة هو إعداد جيل جديد قادر على قيادة مسيرة التنمية فى المستقبل، والذى يمتلك القدرة على التفكير النقدى واتخاذ القرارات المناسبة فى ظل الظروف الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن لعب الشطرنج يعزز الصبر والتحليل العميق وتنمية المهارات العقلية الأخرى، التى تكون ضرورية فى الحياة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة الرياضية والفكرية فى المجتمع، ودعم الأنشطة التى تساهم فى تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم، وعندما يتاح للشباب فرصة ممارسة الشطرنج والمشاركة فى بطولاته، يتم تعزيز روح المنافسة الصحية وتعليم الأخلاق الرياضية، بالإضافة إلى تنمية القدرات الذهنية والتحليلية.

وقام محافظ الغربية بتسليم جوائز البطولة والتى أقيمت لمدة يوم واحد فقط على 7جولات بالنظام السويسرى بلغت مدة الجولة الواحدة 10 دقائق بالإضافة إلى 5ثوان لكل نقلة حيث سلم رحمى كأس البطولة للبطل و18ميدالية شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة تنوعت بين، 6 ميداليات ذهب للمركز الأول الفائز من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، و6 ميداليات فضية للفائزين بالمركز الثانى من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وميداليات برونز للمركز الثالث من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفى ختام التكريم تبادل الحضور الدروع التذكارية.

وكانت قد انطلقت أمس، فعاليات أول بطولة على مستوى الجمهورية لشطرنج المدارس تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للشطرنج فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي225.

واشترك فى البطولة نحو 343 طالبا وطالبة فى مراحل التعليم المختلفة من عدة محافظات على مستوى الجمهورية.