محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق القبول للثانوى الفنى الصناعى لـ205 درجات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى الفنى الصناعى للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024، تلبية لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى الفنى، حيث أن التعليم الثانوى الفنى الصناعى "انتظام" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به إلى 205 بدلا من 210 درجات، والثانوى الفنى الصناعى 3 سنوات "نظام الخدمات" تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به من 165 إلى 160 درجة، وعن التعليم المزدوج ميكانيكا تركيبات تقرر النزول بتنسيق الالتحاق به إلى 170 بدلا من 175 درجة، وأيضا تخصصات ملابس ونسيج ومساعد فنى وزراعى تقرر النزول بتنسيق القبول بهم إلى 155 درجة بدلا من 160 درجة.

جاءت موافقات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بناء على ما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذى أكد حرص مديرية التربية والتعليم ومن خلال تكليفات وزير التربية والتعليم ومحافظ الدقهلية على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيق مطالب ورغبات أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية، وذلك وفقا لما تقرره القواعد والقوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية بصفة عامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم مع أهمية تحقيق مطالب المواطنين أولياء الأمور حرصا على مصلحة أبنائهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأيضا فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.