مجلس حكماء المسلمين يدعو للتدخُّل العاجل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

كتب لؤى على

أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ينذر بعواقب وخيمة، خاصة في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس حكماء المسلمين، في بيان له، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحذَّرَ مجلس حكماء المسلمين من أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن يزيدَ الوضع إلا تعقيدًا وتصعيدًا، مؤكدًا أنه دعا مرارًا وتكرارًا العالم أجمع إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين إلا أن المجتمع الدولي لا يزال ينتهج الصمت المطبق تجاه هذه الدعوات.