لو ابنك عاوز يخس.. تعرفي على رجيم المدارس

كتبت فاطمة ياسر

-وجبة الإفطار: تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الثلاث الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة، والنشاط والحيوية، وتعمل علي زيادة تركيز، والوجبة تتكون من : في الكثير من الأحيان يتعرض الطلاب لزيادة ملحوظة في الوزن ، ويرغبون في التخلص منها ولكن دون التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا يقدم الدكتور ماهر القبلاوي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني ،رجيم المدارس للطلاب، وهو:تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الثلاث الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة، والنشاط والحيوية، وتعمل علي زيادة تركيز، والوجبة تتكون من :

كوب لبن منزوع الدسم + 2 سندويتش عيش اسمر (فينو صغير ) + بيضه مسلوقه او جبن قليل الدسم او معلقه مربى صغيره بالذبده - بين الواجبات : عند شعورك بالجوع عليك تناول هذه الأطعمة والمشروبات، ومنها: عصير دايت أو برتقاله او تفاحه او 3 شريحه بسكويت بدون سكر ​-وجبة الغداء: طبق سلاطه أخضر كبير نصف كيلو + شوربه بدون دسم + 3 معلاق ارز او 4 معلاق مكرونه او ربع رغيف بلدى – طبيخ نص سوا ( عدا البطاطس – قليل من الجذر والبسله والقلقاس ) – 100 جرام لحوم او اسماك او فراخ او ارانب بدون دسم مشويه او مسلوقه

-بين الوجبات: