اليوم السابع
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لجنة انتخابات الأطباء: التصويت من 9 وحتى 5 مساء يوم الجمعة المقبل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:07 م
لجنة انتخابات الأطباء: التصويت من 9 وحتى 5 مساء يوم الجمعة المقبل نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عماد سمير، عضو  لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن التصويت بالانتخابات سيعقد من التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 أكتوبر الجارى، وحتى الخامسة صباحا، مؤكدا أن كافة العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائى.
 
,قال الدكتور مصطفى عشوب رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، إن اللجنة تتمنى أن يشارك أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت، لتعبر نتائج الانتخابات عن كافة الأطباء، مشيرا إلى أن هناك عدة مواثيق شرف وأعراف وقوانين تحكم كافة العملية الانتخابية.
 
وأَضاف عشوب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى،: أن اللجنة أعلنت فتح باب الترشح  وفقا للقانون واللائحة فى 20 يونيو الماضى، حتى يوم 30 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت نحو 438 ترشح للنقابات الفرعية بالمحافظات، و140 آخرين على مقاعد النقابة العامة، "نقيب و12 عضو"، مشيرا إلى أن النقيب المقرر اختياره خلال تلك الانتخابات هو رقم 19 فى تاريخ نقابة الأطباء، لافتا إلى أن الانتخابات فى نقابة الأطباء كانت قد توقفت منذ عام 1992 وحتى 2011، ثم عادت تُجرى بانتظام كل عامين، وحتى اليوم.

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء



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