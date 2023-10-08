فاكهة تحتوى على نسبة عالية من السكر.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الفاكهة هي المصدر الأهم للجسم الذي يمده بالفيتامينات اللازمة، والعناصر والمعادن والسكر، وكذلك المياه والألياف، وتختلف الفاكهة من نوع إلى آخر، وكذا نسب السكر فيها يختلف من نوع فاكهة لآخر.

فى تقرير مطول نشر بموقع my food data أوضح أن هناك قائمة بالفاكهة التى تحتوي علي نسب عالية من السكر، وعلي الرغم من فوائدها العالية جدا، إلا أنه يجب الحذر عند تناولها، وعدم الإسراف وتقنين استهلاكها، لكي لا يؤثر هذا الكم من السكر على مستوى السكر بالدم، سواء عند مرضي السكر بشكل خاص، أو غير المرضي بشكل عام.

وتابع التقرير موضحا قائمة بأشهر أنواع الفاكهة التى تحتوى علي نسبة عالية من السكريات ومنها :

المانجو على رأس القائمة دون شك لأنه يحتوي علي ما يعادل ٣ ملاعق سكر في الثمرة التى تزن 100 جرام، وهى نسبة ليست بقليلة، وهدرغم فوائدها الا أن الحذر عند تناولها مطلوب

الجوافة تصل نسب السكر فيها إلى حوالي 9 بالمائة، أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين من السكر

الكريز أيضا من أنواع الفاكهة التى بها نسب عاليه من السكر، ويجب استهلاكه بحذر

كل مائة جرام من الموز تحتوي على نسبة من السكر، ورغم فائدته العالية جدا والبوتاسيوم الذي يحتوي عليه، إلا أن الحذر من الإسراف في تناوله مطلوب

العنب أحد أشهر أنواع الفاكهة الغنية بالسكر، والتي يعد تناول الكثير منها يرفع معدلات السكر فى الدم، وينصح دوما بتناول كميات معتدلة منها رغم طعمها اللذيذ وفائدتها العالية، فنسب السكر فيه تصل إلى 16%.

النكتارين والتمر هندي والليتشي، كلها نوعيات فاكهة غير شائعة أيضا لكن نسب السكر فيها عالية، ما يجعل تناولها بحساب أمر مطلوب أيضا

البابايا من أنواع الفاكهة التى تحتوي على مايعادل 2 ملعقة من السكر فى كل 100 جرام منها

لذا ينصح التقرير بعدم الاسراف بشكل عام فى تناول الفاكهة خاصة عاليه السكر منها، لتنال فوائدها كلها، فاختلال سكر الدم عند الشخص العادي والمرضي بالسكر ليس بالأمر الجيد.