ضبط 46 ألف مخالفة مرورية بحملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (46546) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، ضبط (16356) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (564) مخالفة السير بدون تراخيص، (10) مخالفات موقف عشوائى، (1745) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (3) مخالفات شروط التراخيص، (12) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.