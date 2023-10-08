ضبط هارب من 72 سنة سجن بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 3 عناصر إجرامية خطرة محكوم عليهم بالسجن المؤبد فـى عدد من القضايا أبرزها (سرقة بالإكراه، خطف، سلاح نارى) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى العديد من القضايا الأخرى أبرزها (قتل، سرقة) بالهروب والإختباء بنطاق مديرية أمن دمياط ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة كفرسعد بدمياط، وأرشدوا عن أسلحة نارية (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش) يقومون بإستخدامها فـى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

كما أسفرت جهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين عن ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس 72 سنة و 6 شهور فى 57 حكم قضائى، وضبط (نقاش- مقيم بمحافظة المنوفية) مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "قتل خطأ"، وضبط (طالب - مقيم بمحافظة الأقصر) محكوم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية "سلاح"، وضبط (سائق - مقيم بمحافظة المنوفية) محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامات مالية فى قضية "مخدرات" وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.