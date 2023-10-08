ضبط مطلوب أمنيا أثناء ترويجه للمخدرات داخل المقابر فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، بالتعاون والتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، القبض على مسجل خطر مطلوب أمنيا، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو و5 طرب حشيش وأسلحة نارية وطلقات

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر أكدتها التحريات السرية، بإتجار وليد م.ال.ع.ال. وشهرته العجيري، ويبلغ من العمر 32 عاما - عاطل، ومقيم بقرية سماحة التابعة لقرية برمبال القديمة، وله معلومات جنائية مخدرات وسرقة وأسلحة نارية، في المواد المخدرة متخذا من منطقة المقابر بقرية الخضيري مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والترويج لعملائه

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش و7 طلقات، ولفافة هيدرو تزن 2 كيلو، و80 كيس هيدرو يزن نص كيلو، و5 طرب حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، ودراجة نارية.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة