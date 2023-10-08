ضبط عاطل متهم بالإتجار بالأقراص المخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث بالجيزة، عاطلا بحوزته أقراص مخدرة ، بمنطقة الوراق، اعترف بالإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لاتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمنطقة الوراق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، وبإعداد كمين تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أقراص مخدرة.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.