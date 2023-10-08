صورة اليوم.. علم مصر يزين المراكب النيلية وسط انتعاشة بحركة السياحة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد حركة المراكب النيلية بمحافظة الأقصر مع تحسن حالة الطقس وظهور نسمات الهواء الشتوية الجميلة، حيث رصد "اليوم السابع" حالة الانتعاشة التى تعيشها السياحة فى الأقصر، ويستمتع الأفواج من حول العالم فى قلب المراكب النيلية وسط رحلتهم اليومية للاستجمام بجولة فى قلب النيل.

وتقع المزارات الأثرية فى الأقصر شرقاً وغرباً ويتهافت السياح على الانطلاق فى رحلات نيلية قبل وبعد التوجه لزيارة المعالم الأثرية فى البر الغربى، حيث يقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه توجد جنسيات تعشق ذلك النوع من السياحة للاستجمام فى قلب نهر النيل على متن المراكب العائمة، وعلى رأسها سياح فرنسا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا الشمالية والجنوبية، بجانب السياح من الوطن العربى والمصريين من نجوم الفن والرياضة وغيرهم.

وتعتبر المراكب النهرية الشراعية وسيلة ترفيهية مميزة تقوم بمهمتين على ضفاف نهر النيل بمحافظة الأقصر، المهمة الأولى تتمثل فى نقل المواطنين والسائحين من البر الشرقى إلى الغربى والعكس، وذلك لكون البر الغربى يضم مدينة بالكامل يقطن فيها أكثر من 100 ألف مواطن وهى مدينة القرنة بكافة قراها ونجوعها، والمهمة الثانية التى يتلهف إليها كافة السائحين الأجانب والمصريين بأسعار متنوعة وهى الجولات السياحية فى نهر النيل، وتتراوح ما بين 50 جنيها لـ250 جنيه مع اختلاف جنسية الركاب فالمصريين تصل الرحلة لهم من 50 جنيهاً حتى 100 جنيهاً حسب المدة الزمنية التى تصل لساعة كاملة من السحر والجمال بنهر النيل، أما السائحين الأجانب فتبلغ تكلفة الجولة النيلية ما بين 100 لـ250 جنيهاً.