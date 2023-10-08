اليوم السابع
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صحة الدقهلية: تطعيم 335 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائى والثنائى

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:31 م
صحة الدقهلية: تطعيم 335 ألف طالب بالمدراس ضد الالتهاب السحائى والثنائى تطعيم الطلاب
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى، وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسى.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائى، أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات، وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات. 

من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، استهداف تطعيم 399 ألفا و254 طالبا ضد الإلتهاب السحائى، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والصف الأول الإعدادى، والصف الأول الثانوى، تم تطعيم نحو 118 ألفًا حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات،أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 217 ألفا و56 طالبا للصفين الثانى والرابع الابتدائى من اجمالى مستهدف 302ألفًا و843 طالبًا بنسبة تغطية 71%.

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.


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