شركات طيران عالمية تلغى عشرات الرحلات إلى تل أبيب بعد مواجهات مع الفصائل الفلسطينية

وكالات

قررت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع، في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن جوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.

ومن بين هذه الشركات لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: "نظراً للوضع الأمني الحالي في تل أبيب" ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما "تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم رحلة جوية من مطار باريس أورلي، كان من المقرر أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال متحدث في باريس.

وفي وارسو، أعلنت شركة إل أو تي البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل"، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.