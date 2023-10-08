اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

شركات طيران عالمية تلغى عشرات الرحلات إلى تل أبيب بعد مواجهات مع الفصائل الفلسطينية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:00 ص
شركات طيران عالمية تلغى عشرات الرحلات إلى تل أبيب بعد مواجهات مع الفصائل الفلسطينية شركة طيران
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت عدة شركات طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع، في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن جوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.

ومن بين هذه الشركات لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.

لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: "نظراً للوضع الأمني الحالي في تل أبيب" ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما "تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم رحلة جوية من مطار باريس أورلي، كان من المقرر أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال متحدث في باريس.

وفي وارسو، أعلنت شركة إل أو تي البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب السبت "بسبب الوضع في إسرائيل"، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.


عدد قتلى إسرائيل

نتنياهو

غزه تحت القصف

غزه الان

اخبار غزه

غزه اليوم

شهداء فلسطين

فلسطين

اخبار فلسطين الان

اخبار فلسطين اليوم

فلسطين الان

وزاره الخارجيه

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

كتائب القسام

صواريخ غزة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

غزة الآن

خسائر إسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

حماس

أحداث غزة

حرب

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد شهداء فلسطين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية بين الفلسطينيين والاسرائيليين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة