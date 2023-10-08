رفع عامود إنارة وشجرة سقطا في حي الجمرك بالإسكندرية وإعادة الحركة المرورية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الانفوشي التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، سقوط عمود إنارة وشجرة بشارع عثمان أباظة علي خط طريق الترام ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، واعادة حركة المرور بالشارع .

البداية عندما تلقت غرفة عمليات، حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ، يكشف ورود بلاغ عن سقوط شجرة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى عامود إنارة.

وعلي الفور كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة نهى خليفه، رئيس حي الجمرك ، بضرورة التعامل السريع مع الحادث ورفع الشجرة وعامود الإنارة وسرعة تسهيل الحركة المررور بمكان الواقعة .

وقالت المهندسة نهى خليفة، أنه فور ورود بلاغًا يفيد بسقوط شجرة كبيرة وعامود يخص ترام المدينة بشارع عثمان أباظه وغلقها للطريق العام، فقد تم اتخاذ اللازم بتقطيع الشجرة ورفع المخلفات، بالإضافة إلى رفع عامود ترام المدينة.

وأضافت رئيس حي الجمرك ،انه جاء ذلك بالتنسيق والتعاون بين وحدة التدخل السريع وإدارة الرصد البيئى والحدائق بالحى، الحدائق المركزية و شركة نهضه مصر وهيئة ترام المدينة، مؤكدة أن رفع المخلفات جاء فى 3 نقلات متتالية.