رسالة دكتوراة تكشف قوة محمد مكين في ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الصينية

إسلام شيبه

منحت كلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة ‏الزقازيق، الباحث علاء أبو السعود، درجة الدكتوراة بتقدير مرتبة الشرف الأولى، في رسالته المعنــــونة بـ "آيات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ترجمة محمد ‏مكين نموذجًا ".

وتناولت الرسالة المقدمة من المدرس المساعد بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، إشكالية بعض ‏آيات الإعجاز ‏العلمي في القرآن الكريم في ترجمة محمد مكين، وهي من الموضوعات البكر ‏في مجال ‏الدراسات القرآنية للغة الصينية في مصر بصفة عامة، وفي الصين بصفة ‏خاصة.

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة



‏ كما تناولت الرسالة الحديث عن مكانة العلم في القرآن الكريم، ‏والفرق بين الإعجاز والتفسير العلمي، وعرض موقف العلماء من الإعجاز ‏العلمي وآرائهم.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور أميمة غانم زيدان، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ‏ومستشارة السفارة المصرية لدى الصين. ‏ (مشرفًا)‏، الدكتور محمد عمر محمد خالد، الأستاذ ‏بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. (مشرفًا) ‏، الدكتور السيد السيد ‏مصطفى أبو الجود، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ‏ ‏‏(مناقشًا)‏، الدكتور محسن سيد فرجاني عبد الباقي، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ‏جامعة عين شمس. (مناقشًا)‏.

وخلال مناقشة الرسالة طرح الباحث مجموعة من النماذج والأمثلة لآيات ‏تضمنت الإعجاز العلمي في ترجمة محمد مكين.

وتطرقت الرسالة إلى مناقشة ‏أمثلة حول آيات الله في الإنسان وفي النبات والحيوان ‏والحشرات، وتحدثً عن علم ‏الفلك والكيمياء وكذلك علوم البحار والمحيطات. ‏

خلال مناقشة رسالة الدكتوراه

الجدير بالذكر أن محمد ماكين في الأساس عالم دين ومترجم صيني مسلم، وهو الذي ترجم القرآن الكريم إلى الصينية وقال أن ذلك جاء بالتوافق بين الماركسية والإسلام.

"مكين" ولد في قرية شاديان بمقاطعة يونان في الجنوب الأوسط من الصين، ثم انتقل إلى شنغهاي للدراسة سنة 1928.

وفي سنة 1931 ارتحل إلى مصر موفدًا من مدرسة شنغهاي الإسلامية للدراسة بجامعة الأزهر بالقاهرة، ضمن أول بعثة أرسلتها حكومة الصين للدراسة بالأزهر الشريف.

ألّف "مكين" أثناء دراسته بالقاهرة كتابًا باللغة العربية عن الإسلام في الصين، كما ترجم تعاليم كونفوشيوس إلى العربية، وترجم رسالة التوحيد للإمام محمد عبده إلى الصينية.

في سنة 1939 عاد ما جيان إلى الصين، حيث شارك في تأليف القاموس العربي الصيني، وقام بترجمة معاني القرآن الكريم وكتابات إسلامية أخرى إلى الصينية، وفي سنة 1946 عُين أستاذًا بجامعة بكين.

وفي سنة 1981 تولت دار الصين للعلوم الاجتماعية بنشر ترجمته الصينية لمعاني القرآن الكريم، ثم تولى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لاحقًا طباعة هذه الترجمة في نسخة جمعت بين النصين العربي والصيني.

الباحث علاء أبو السعود

