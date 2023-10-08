رئيس جامعة المنوفية يناقش تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما حضر اللقاء المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وحمدى عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمه المجتمع وعلاء الجمل المدير المالى والإدارى للمركز.

وأشار القاصد إلى أن الاجتماع ناقش تطوير المركز وآليات تقديم خدماته التدريبية، والمصادقة على محضر الجلسة السابقة، كما ناقش المجلس جدول الأعمال.

وأضاف القاصد أن المجلس وافق على إضافة برامج جديدة لطلاب الدراسات العليا، كما وافق على تنفيذ برامج تدريبية للجامعات الخارجية والغير موجوده بمصفوفة برامج المركز الدورات، بالإضافة إلى الموافقة على رفع رسوم المتدربين المعارين من خارج الجامعة ومعادلة الشهادات، و رفع رسوم الشهادات والإفادات .

وأعلن القاصد أن المركز سيقدم دورة إجبارية ومجانية لأعضاء هيئة التدريس على أخلاقيات البحث العلمى والانتحال العلمي، إلى جانب دورة إعداد المعلم الجامعى للمعيدين.

كما قام رئيس الجامعة بتكليف الإدارة العامة للصيانة بالجامعة بأعمال ترميم وصيانة ودهانات مبنى المركز.