"خلافات مالية السبب".. إحالة قاتل جاره فى مدينة بدر إلى محكمة الجنايات

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، ب إحالة متهم بقتل أحد جيرانه بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة بدر، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته، حيث اعترف المتهم بانه أنهى حياة الشاب نتيجة خلافات مالية، وذكر أن مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، واعتدا خلاله على المجني عليه بسلاح أبيض، فأصابه بجرح برقبته، تسبب في إنهاء حياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة ، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، فتم إحالته إلى النيابة لتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.