تنفيذ إزالات لـ14حالة تعد على أراضى زراعية ومخالفة بناء بـ4 مراكز فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار إزالة أى تعديات على أراضى زراعية، أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة واسترداد حق الدولة وهيبتها فى عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم وحزم ودون تهاون او تقاعس، وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أى تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها فى المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 14حالة إزالة فورية لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف دون ترخيص فى قرى مراكز القوصية والفتح وأبوتيج، وحى شرق حيث تم إزالة أسوار وبلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية وذلك خلال حملات إزالات بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبداللطيف فضالة رئيس حى شرق ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولى ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولى حماية الأراضى والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والرى وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 12حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرى كوم المنصورة والعقب والمراونة ومنطقة الغياطة بفزارة التابعة لمركز القوصية، كما تم ازالة حوائط لدور مخالف بشارع نزية خليفة المتفرع من شارع الجمهورية، وإزالة أعمدة مخالفة بعقار بشارع النزهة، وإزالة أعمدة دور رابع علوى مخالف بشارع الهلالى أعلى شركة جوباص وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور السابع العلوى بشارع فوزية نجيب ومصادرة أعمال البناء، وتكسير صبة خرسانية داخل منور للتوسع منه والاستفادة بمساحة وضمها على شقة بعقار رقم 11 بشارع الظافر) التابعة لحى شرق فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية بمنطقة الناصرية داخل حيز العمرانى على مساحه 120 مترا بمركز الفتح، وفك أعمدة الدور العاشر بأحد المنازل أمام قرية النخيل بحرى مدينة أبوتيج.