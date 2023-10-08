تنبيهات هامة لمدارس الجيزة بشأن لائحة الانضباط المدرسى

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة، بشأن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية الخاصة بتطوير التعليم الأساسي لضمان وجود بيئة تعليمية إيجابية في المدارس.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على ضرورة العمل على إتاحة الضمانات الكافية لتطبيق وتنفيذ لائحة النظام والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار رقم187 للعام الدراسي 2023/2024 مع توعية الطلاب وأولياء الأمور بها مع الالتزام بتطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة حال عدم التزام الطلاب.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة ، في الخطاب المرسل للإدارات التعليمية على تطبيق القرار رقم (187) بتاريخ 21/9/2023 بالتساوي بين جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، في الخطاب إلى أن الإهمال وعدم تنفيذ لائحة النظام والضبط المدرسي، يعد إهمالا جسيما يستوجب الإحالة الى النيابة الإدارية والإبعاد عن العملية التعليمية لما لذلك من تأثير سلبي على إعداد الأجيال القادمة، مؤكدة على الالتزام بأحكام مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1987 وتعديلاته ولاسيما فيما يخص الدور الرقابي لكل محافظة.

وطالبت تعليم الجيزة، بالتوجيه نحو تنفيذ تلك التكليفات وتعميمها ومتابعة تنفيذها من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم (187) وموافاتها بما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الشأن.