تموين الغربية تضبط مصنعا لإنتاج الكاتشب يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كمية من المواد الخام داخل مصنع آيس كريم منتهية الصلاحية بإحدى قرى مركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين، ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور على الأنشطة المختلفة بمركز طنطا والتأكد من صلاحية السلع المباعة لجمهور المواطنين.

ضمت الحملة كلا من محمد سعد الخولى مدير إدارة تموين مركز طنطا، اشرف صبحى رئيس الرقابة التموينية، محمد فؤاد، محمد الغزاوى مفتشا تموين بالإدارة.

وتم المرور على مصنع ايس كريم شهير وتم ضبط 23 زجاجة ماده خام تدخل فى تصنيع نكهات الايس كريم سعة الزجاجة لتر وجركن وزن 10 كجم مادة خام تدخل فى صناعة الآيس كريم وجميعها منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 50 شيكارة اعلاف لدى مصنع اعلاف شهير باجمالى وزن 2500 كيلو جرام اعلاف تسمين مواشى تركيز 14 % بروتين لا تحمل بيانات تاريخ الإنتاج وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار بشأنها.

نجحت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع تعبئة كاتشب ومايونيز بداخله كميات من المنتجات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، لضبط المخالفات التموينية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار فى قوت الشعب.

وتم تشكيل حملة تموينية بدائرة مركز طنطا، ضمت احمد البسطويسى مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والدكتورة ولاء رشاد شاهين مديرة الرقابة التجارية، ومحمد فوزى، واحمد فاروق، وتامر الاشعل، المفتشين بإدارة الرقابة التجارية.

وتم ضبط مصنع تعبئة كاتشب ومايونيز بداخله 1200 عبوة وزن العبوة 200 جرام كاتشب و600 عبوة مايونيز وزن العبوة 400 جرام مدونة على استيكرات سهلة النزع، واستخدام علامات تجارية وهمية وغير مسجلة باسم كاتشيزا وأوطه، و1100 عبوة فارغة 5 آلاف استيكر لزوم التعبئة، تم سحب عينات وارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

كما تم ضبط 576 عبوة صنفرة للوجه مجهولة المصدر، وبدون أى مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن مستحضرات تجميل، وتحرير 4 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.