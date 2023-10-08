تعرف على عناوين 11 مركزا لتطعيم مصل الإنفلونزا الموسمية بمحافظة الشرقية

خصصت مديرية الصحة بالشرقية، 11 مركزا بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لتطعيم لقاح الإنفلوانزا الموسمية "vaxigrib" رباعى التكافؤ للمواطنين بالمحافظة.

وقالت المديرية، إن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ سيتم داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المكتب، وأن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، مؤكدًا أنه آمن، وخاضع لكافة أنواع الإختبارات التى تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر 6 شهور فأكثر، وخاصة فئات الأطفال الأكثر عرضه، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة "تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة،..إلخ"، والسيدات الحوامل، بعد إستيفاء البيانات الشخصية للمتطعم وملئ إستمارة قبل التطعيم بالنماذج المخصصة لذلك.

ولفت إلى ضرورة اتباع بعض التعليمات قبل التطعيم منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابون بحمى شديدة، مشددًا على منع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأى من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9)، وفى حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة للطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أى جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتان يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع فى العضلة الأمامية للفخذ، أما للكبار فيكون بالعضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ فى الوريد تحت أى ظرف، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التطعيم.

وعناوين المراكز كالتالي:

1 - ديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية - مركز تطعيم المسافرين (الزقازيق شارع مدير الأمن بجوار نقابة التجاريين).

2 - بلبيس مكتب الصحة (أول منشية الثورة خلف مطعم أبو لبن).

3 - أبوحماد - المركز الطبى (المستوصف شارع الشيخ أبو حماد).

4 - العاشر من رمضان - مركز طبى 46 (مجاورة ٤٤ بجوار معهد اعتدال مبروك).

5 - القنايات - المركز الطبى ( شارع خيرى حمودة بجوار مسجد العمدة).

6 - فاقوس - المركز الطبى (منيا الكرم بجوار معهد الآثار).

7 - الحسينية - المركز الطبى (شارع الساحة).

8 - كفر صقر - المركز الطبى (حى النصر بجوار المطافي).

9 - أبو كبير - المركز الطبى (شارع مصطفى كامل خلف المطافي).

10 - منيا القمح - مكتب الصحة (طريق بنها الزقازيق بين السنترال وبنك مصر).

11 - ديرب نجم - مكتب الصحة (أول شارع المستوصف).