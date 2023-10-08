تعرف على أهم عناصر العمل اللائق فى مصر

كتب مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بالعمل اللائق، واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر من واقع بحث القوى العاملة لعام 2022 وفقا لما يلي :

- 39.6⸓ معدل التشغيل لعام 2022.

- سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان15 سنه فأكثر) للذكور

65.7⸓ مقابل 12.2⸓ للإناث.

- 67.5⸓ من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 67.5⸓ من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 88.6⸓ بين الإناث مقابل 64.0⸓ للذكور.

- سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2⸓ يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3⸓، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7⸓.

- 43.4⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.0⸓ من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6⸓، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 36.4⸓.

- كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 11.1⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع.

- 37.7⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.

- بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.7⸓ من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88.6⸓.

- تبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 28.6⸓ بين العاملين ، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي.

- 45.8 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.8 ساعة،

-بلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث .

- بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 51.2 ساعة ثم يليها الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 50.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.5 ساعة.

- متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشآت) 49.4 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 45.1 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.0 ساعة بالقطاع الحكومي.

- 42.7⸓ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (15 سنه فأكثر) لعام 2022، ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوي العاملة حسب عدد السكان 15 سنه فأكثر) 42.7⸓ من اجمالي السكان علي مستوي الجمهوريه عام 2022.

- ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.1⸓ للذكور مقابل 14.9⸓ للإناث عام2022.

واجمالا يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، ضمان أجور عادلة،ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء .