تعرف على أعداد المستفيدين من برنامج كيمى للمشروعات الصحية التابع للمكتب الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا فى خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، رأى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضرورى دعم الاحتياجات المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، ومن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات فى عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا.

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة، ومع ذلك فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التى تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج كيمى 5407 منهم 336 مريض و129 زراعة القوقعة ودعم جلسات النطق و197 زراعى الكلى و10 عمليات زرع كبد بمركز الرجاء وفى مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة يستفيد حوالى 2500 مريض سنويا وفى مستشفى السلام بالقاهرة يستفيد 700 مريض سنويا وفى مركز القلب السعيد للإعاقة بالمنصورة أستفاد منه 72 طفل ويجرى الأن إنشاء مستشفى الرجاء التخصصى بأبوقرقاص، وفى مدرسة تدريب التمريض يستفيد 299 طالب.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج فى مركز صحتى الطبى فى فاقوس بالشرقية 1500 مريض سنويا.