تداول 8 آلاف طن و419 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 419 شاحنة و 55 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 187 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 232 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1380 طن بضائع و148 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة، وسينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 855 راكبا بموانيها.