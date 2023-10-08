تحرير 361 محضرا تموينيا وضبط 9 أطنان مواد غذائية و3 أطنان نخالة فى المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين، والتى أسفرت عن تحرير (361) محضرا تموينيا متنوعا ما بين (185) محضر مخالفات مخابز و(176) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز سياحى بحوزته 2طن دقيق فاخر،والاخر ضد صاحب محل لتجارة زيت الطعام بحوزته 4طن زيت طعام، 3طن فول مدشوش بدون مستندات مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح مركز بركه السبع ضد صاحب مخبز لتجميع كمية قدرها 1.5طن دقيق بلدى مدعم بقصد البيع فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل لتجارة الاعلاف لحوزته 3 أطنان نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضرين جنح سرس الليان أحدهم ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحوزته 1.5طن مكرونة والآخر ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون لحيازته 4 أطنان ورق كرتون بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين.