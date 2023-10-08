بابا الفاتيكان يعين امرأة كسكرتيره للدائرة الحاكمة للمتدنيين بجميع أنحاء العالم

فاطمة شوقى

أكد المكتب الصحفي بالفاتيكان، أمس السبت، أن البابا فرنسيس عين "سيمونا برامبيلا"، الرئيسة العامة السابقة لمرسليد مقر رهبانية الكونسولاتا، أمينة جديدة للدائرة التي تحكم المتدينين في جميع أنحاء العالم، حسبما نقل موقع الفاتيكان نيوز.

وأشار الموقع إلى أن برامبيلا كانت راهبة عضوة في دائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية في الفاتيكان منذ عام 2019، وفي منصبها الجديد كسكرتيرة، ستكون الرجل الثاني في قيادة الدائرة التي يرأسها الكاردينال جواو براز.

وُلدت سيمونا برامبيلا في مونزا الإيطالية في 27 مارس 1965، تبلغ من العمر 58 عامًا وتشارك، بموجب تعيين بابوي، في مؤتمر سينودس الذي سيُعقد في الفاتيكان.

بعد حصولها على دبلوم الممرضة المهنية عام 1986، دخلت عام 1988 معهد الراهبات المرسلات في لا كونسولاتا، حيث قامت عام 1991 بأول مهنة دينية لها. في عام 1998 حصل على شهادة في علم النفس من معهد علم النفس التابع للجامعة البابوية الجريجورية.

من عام 2005 إلى عام 2011 كانت مستشارة عامة لجماعتها، وفي عام 2008 حصل على الدكتوراه في علم النفس من الجامعة البابوية الجريجورية.

في عام 2011، تم انتخابها رئيسة عامة لراهبات كونسولاتا المرسلات، ثم أعيد انتخابها في عام 2017، وهو المنصب الذي شغلته حتى مايو 2023.