الهلال الأحمر المصري يسلم الجانب الفلسطيني مساعدات طبية

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء فى بيان له اليوم إنه تم تسليم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة استجابة منها لتداعى الأحداث بقطاع غزة بحضور رئيس مجلس الإدارة للفرع بشمال سيناء الدكتور خالد زايد والمهندس محمود فريد قويدر المدير التنفيذى للجمعية وعمر على المدير الإدارى السابق وأحمد عزت مسئول الطوارئ فى الهلال الأحمر "مسئول المهمة".

وأوضح البيان إنه تعمل جمعية الهلال الأحمر المصرى مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى على مدار الساعة للتنسيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع، وتم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البرى كدفعة أولى من حزم المساعدات المقرر وصولها لغزة.