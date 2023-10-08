اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الهلال الأحمر المصري يسلم الجانب الفلسطيني مساعدات طبية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:35 م
الهلال الأحمر المصري يسلم الجانب الفلسطيني مساعدات طبية الهلال الأحمر المصري
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء فى بيان له اليوم إنه تم تسليم جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة استجابة منها لتداعى الأحداث بقطاع غزة بحضور رئيس مجلس الإدارة للفرع بشمال سيناء الدكتور خالد زايد والمهندس محمود فريد قويدر المدير التنفيذى للجمعية وعمر على المدير الإدارى السابق وأحمد عزت مسئول الطوارئ فى الهلال الأحمر "مسئول المهمة".

وأوضح البيان إنه تعمل جمعية الهلال الأحمر المصرى مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى على مدار الساعة للتنسيق والوقوف على الأحداث الجارية بالقطاع، وتم تسليم المساعدات عبر معبر رفح البرى كدفعة أولى من حزم المساعدات المقرر وصولها لغزة.

 
 
الهلال الأحمر المصري (1)
الهلال الأحمر المصري (1)

الهلال الأحمر المصري (2)
الهلال الأحمر المصري (2)

 


شمال سيناء

الهلال الاحمر

غزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة