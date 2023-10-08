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اللواء عادل الغضبان يلتقى رئيس محكمة بورسعيد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 01:48 م
اللواء عادل الغضبان يلتقى رئيس محكمة بورسعيد.. اعرف التفاصيل المحافظ ورئيس المحكمة
بورسعيد - محمد عزام

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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحكمة فى حى الشرق. 

 

كما تفقد محافظ بورسعيد، عددا من أقسام محكمة بورسعيد الإبتدائية، مشيدًا بجهود العاملين داخل هذه المؤسسة القضائية العريقة. 

 

كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

 

ومن جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد بمجهودات المحافظ المتواصلة والتى حققت تطور فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

 

 

محافظ بورسعيد ورئيس المحكمه

 

محافظ بورسعيد ورئيس المحكمه

 


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