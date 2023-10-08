اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق حملة "بلدى أمانة" بقرى قنا وجنوب سيناء لتوعية السيدات

الأحد، 08 أكتوبر 2023 11:44 ص
القومى للمرأة يطلق حملة "بلدى أمانة" بقرى قنا وجنوب سيناء لتوعية السيدات حملة بلدى أمانة بقرى وأحياء مراكز محافظات قنا وجنوب سيناء
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال الأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز محافظات قنا وجنوب سيناء.
 
وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

حمله بلدى أمانه

بلدى امانه



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