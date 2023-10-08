"الطباخ" قدم أكياس السموم لعملائه.. والجنايات تعاقبه بالمشدد

كتب إيهاب المهندس

تمرد "طباخ" في الإسكندرية على مصدر رزقه، وقرر الاتجار في الهيروين لجمع لتحقيق الثراء السريع، ليتم القبض عليه أثناء بيع كيس هيروين لأحد عملائه ليضبط متلبسا بالجريمة، ويحصل على حكما بالسجن المشدد وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

"ش.م"، شاب في العقد الثالث من عمره، يعمل شيف في مطاعم شهيرة بالإسكندرية، أصبح محبوب من زبائنه فلأكلاته لها نكهة خاصة، وجاءت له العديد من العروض للعمل في مطاعم كبيرة.

تعرف "الطباخ"، على أصدقاء في العمل وصارت بيهم صداقه من واقع عملهم وبدأو في تبادل الزيارات والسهرات ليتجه الشاب المكافح لشرب الكيف مع أصدقائه، لتتحول حياته لطريق السوء ويبدأ البحث عن المزيد من الأموال لشراء المواد المخدرة.

الشاب ترك عمله وأصبح هاجس جمع الأموال لشراء الكيف هدفه الأساسي فنصحه أحد أصدقاء السوء بالاتجار في المخدرات، وأوهمه أن عائدها المادي كبير ليقرر الشاب الاتجار في الهيروين.

أصبح للمتهم عملاء بمنطقة العامرية في الإسكندرية، وبدء في توصيل المواد المخدرة كديلر، ليتم رصده من أجهزة الأمن ويتم ضبطه متلبسا أثناء بيع المخدرات وفى لحظة شعر بالندم ولكن بعد فوات الآوان.

قدم المتهم للمحاكمة والجريمة ثابته في حقه فالمتهم متلبس والأحراز 5 لفافات لمخدر الهيرون ومبلغ مالى حصيلة البع وهاتف للتواصل مع عملائه، ليقدم للمحاكمة ويحصل على حكما بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامه 100 ألف جنيه، لتنتهي طريق التجارة الحرام في السجن.