اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:52 م
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمتهم بتعاطي الحشيش فى مدينة نصر المستشار حسن فريد
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

 النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

 وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.


ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة