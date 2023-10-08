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التعليم: المحتوى الرقمى للمناهج على موقع الوزارة بديل الكتب الخارجية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 05:00 ص
التعليم: المحتوى الرقمى للمناهج على موقع الوزارة بديل الكتب الخارجية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير مواد رقمية وأسئلة للطلاب فى المناهج الدراسية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أن الهدف من توفير المواد الرقمية تفاعل الطلاب مع هذا المحتوى للاستفادة بأكبر قدر من المعلومات وتعدد مصادر التعلم المختلفة، مضيفة أنه على الطلاب الاستفادة من هذا المحتوى لأنه يساعد للطلاب على تحقيق نواتج التعلم فى المواد الدراسية كما أنه يخفف من على كاهل أولياء الأمور لأن المحتوى سوف يغنى التلاميذ عن الكتب الخارجية وبديل مناسب خاصة أنه يتضمن أسئلة على الوحدات الدراسية والموضوعات.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.

التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023



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