التعليم: المحتوى الرقمى للمناهج على موقع الوزارة بديل الكتب الخارجية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توفير مواد رقمية وأسئلة للطلاب فى المناهج الدراسية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أن الهدف من توفير المواد الرقمية تفاعل الطلاب مع هذا المحتوى للاستفادة بأكبر قدر من المعلومات وتعدد مصادر التعلم المختلفة، مضيفة أنه على الطلاب الاستفادة من هذا المحتوى لأنه يساعد للطلاب على تحقيق نواتج التعلم فى المواد الدراسية كما أنه يخفف من على كاهل أولياء الأمور لأن المحتوى سوف يغنى التلاميذ عن الكتب الخارجية وبديل مناسب خاصة أنه يتضمن أسئلة على الوحدات الدراسية والموضوعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.