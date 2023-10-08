استشارى: وضع الحوامل مكياج يحتوى على فيتامين "A" يسبب تشوهات للجنين

كتبت رانيا عامر

ترددت الشائعات بأن هناك مخاطر تسببها منتجات التجميل على صحة النساء الحوامل نتيجة احتواء تلك المنتجات على مواد كيميائية تشكل خطورة على معدلات نمو ذكاء الجنين فيما بعد، فيما أوضحت استشارى النساء عكس ذلك تمام .

وأكدت الدكتورة داليا أيمن استشارى النساء والتوليد بمستشفى القصر العينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن منتجات التجميل "ماكياج" التى تضعها السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل ليست مضرة على صحتهم ولا صحة الجنين، فيما عدا أى مشتقات تجميل بها فيتامين " A "، هى التى تشكل ضرر بالغ على صحة الجنين يصل إلى درجة التشوهات.

ونصحت الاستشارى، السيدات الحوامل بالإبتعاد تمام عن وضع أى منتجات تجميلية تحتوى على فيتامين A لأن الافراط فيه يحدث تشوه للجنين، وممنوع تناول أى أدوية تحتوى على هذا الفيتامين السالف ذكره، أو أى منتجات تجميل بها هذا الفتيامين أيضا نتيجة خطورته على الجنين، ولكن بالنسبة لمستحضرات التجميل باكملها تستخدمها السيدات الحوامل بشكل عادى لها أثناء الحمل، لأنها لا تسبب أى ضرر على صحة الأم ولا الجنين.

وتضمنت قائمة الممنوعات أثناء الحمل:

وحذرت الاستشارى السيدات من استعمال الصبغة التى تحتوى على الامونيا، ولكن هناك نوع صبغة يسمى امونيا فرى ممكن تستخدمها الحوامل أثناء فترة الحمل.

وشملت الممنوعات أيضا خلال فترة الحمل كل محتويات فرد الشعر مثل الكرايتبن والبروتين للشعر لاحتواها على نسبة عالية من الفورمالين، وذلك يشكل خطورة على صحة الجنين.