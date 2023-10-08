إعدام 1500 كيلوجرام مواد غذائية خلال حملات لهيئة سلامة الغذاء بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية ، حملات رقابية متنوعة علي عدد من المنشآت الغذائية في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

وجاءت الحملات بعدد 27 حملة تفتيشية متنوعة، على عدد 238 منشأة غذائية بمراكز" دكرنس، وميت غمر، وبنى عبيد، والسنبلاوين، ونبروه، وطلخا، وأجا، وسندوب"، وكذلك مركز المنصورة بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق إشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وإستكمالا للحملات المكثفة التى تشنها الهيئة القومية لسلامة.

وتم تنفيذ الحملات بالتعاون والإشتراك مع الجهات الرقابية حيث قامت تلك الحملات بالمرور على العديد من المنشآت الغذائية والمحال العامة بنطاق المحافظة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحرير عدد 44 محضر لعدم تطبيق الإشتراطات الصحية، وعدد 126 محضر لعدم توافر شهادات صحية، وتحرير محضر غش تجاري، بالإضافة إلى وجود عدد 99 مخالفة لعدم وجود ترخيص للمنشأة كما تم تحرير محضر تحفظ على عدد 30 كيلو من الفسيخ، وتم إعدام 1478 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة متغيرة الخواص الطبيعية من "مصنعات لحوم، وأسماك، وجمبرى، ورنجه، ومعجزات متخلفة، ومخللات، وفواكه، وهلطات غذائية متنوعة، ومنتجات ألبان، وشيكولاته، وزيت طهى" والعديد من المواد الغذائية المتنوعة.