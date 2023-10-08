اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوى فى حدائق أكتوبر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:14 م
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوى فى حدائق أكتوبر حادث تصادم_أرشيفية

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل على الطريق الصحراوى فى منطقة حدائق أكتوبر لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بحدائق أكتوبر، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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