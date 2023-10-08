اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوبزرفر: "المحافظين" لم يحقق أى رد فعل إيجابى بعد مؤتمره السنوى فى مانشستر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:48 م
أوبزرفر: "المحافظين" لم يحقق أى رد فعل إيجابى بعد مؤتمره السنوى فى مانشستر ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية الضوء على تداعيات المؤتمر السنوى لحزب المحافظين البريطانى، وقالت أن حزب رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك لم يحقق أى رد فعل إيجابى فى المؤتمر بعد محاولته إعادة إطلاق الحزب كحزب "التغيير" فى اجتماعهم السنوى فى مانشستر الأسبوع الماضي.

 

وبدلًا من ذلك، ارتفعت شعبية حزب العمال، قبل اجتماعه فى ليفربول الذى يبدأ نهاية هذا الأسبوع، بثلاث نقاط منذ نهاية الأسبوع الماضى ويبلغ الآن 42%، موسعًا تقدمه إلى 13 نقطة.

 

على الرغم من كل التغطية التى حظى بها سوناك والمحافظون، فإن أحدث استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "أبونيوم" لصحيفة الأوبزرفر يظهر أن المحافظين لم يتغيروا بنسبة 29%.

 

وانخفضت شعبية الديمقراطيين الليبراليين بنقطة واحدة إلى 11%، فى حين تراجعت شعبية حزبى الخضر والإصلاح بنقطة واحدة إلى 6%. ويأمل الاستراتيجيون فى حزب المحافظين أن يمثل المؤتمر اللحظة التى سيبدأ فيها سوناك فى تقليص الفجوة بين ستارمر وحزب العمال.

 

وتشير النتائج إلى أن مقامرة سوناك باختيار مزيج من السياسات الجديدة الملفتة للنظر والتحولات الدراماتيكية، لم تنجح بالطريقة التى كان يأمل بها.

 

وفى مانشستر، حاول سوناك تقديم نفسه كزعيم قوى بما يكفى لاتخاذ قرارات طويلة الأجل تصب فى المصلحة الوطنية - حتى لو لم تكن شعبية.

 

وتضمنت هذه الخطوات التخلص من الجزء الذى يربط بين برمنجهام ومانشستر من خط السكك الحديدية عالى السرعة HS2، وإطلاق خطط لإلغاء المستويات A لصالح نظام جديد حيث يتعين على التلاميذ دراسة اللغة الإنجليزية والرياضيات حتى سن 18 عامًا، والتحركات لمنع الشباب من التدخين..

 

ويُنظر إلى حزب كير ستارمر على أنه أكثر اتحادا بكثير من حزب المحافظين. يعتقد حوالى 47% من الناخبين أن حزب العمال متحد، ويعتقد 29% فقط أنه منقسم.

 

ومن ناحية أخرى، يُنظر إلى حزب المحافظين على أنه منقسم بنسبة 50% من الناخبين ومتحد بنسبة 30% فقط.


حزب العمال

حزب المحافظين

كير ستارمر

ريشى سوناك

الناخبين البريطانيين

الانتخابات البريطانية



الموضوعات المتعلقة

بلاغ ضد ريشى سوناك بسبب مزحة عن مسئولة إسكتلندية.. "تليجراف" تكشف التفاصيل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:49 م

ريشى سوناك يكشف خطته لـ "بريطانيا خالية من التدخين" بحلول 2040

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:25 م

ضربة ثلاثية من قطاع الصحة لريشى سوناك.. الأطباء والاستشاريون ومصورو الأشعة يشتركون فى إضراب بمستشفيات إنجلترا.. جارديان: تحرك يكبد هيئة الصحة خسارة مليونى موعد وعملية ومليار استرلينى.. ومطالبات بالعودة للتفاوض

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:00 ص

انطلاق أول مؤتمر للمحافظين تحت قيادة ريشى سوناك.. تليجراف: اختبار لفرص رئيس الوزراء فى انتخابات 2024.. تمسكه بسياسات محافظة فى الجريمة والهجرة والضرائب والبيئة يجذب الناخبين.. والاستطلاعات ترجح كفة "العمال"

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:00 ص

تليجراف: مؤتمر المحافظين اختبار لفرص ريشى سوناك فى الانتخابات المقبلة

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة