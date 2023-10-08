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أمريكا وبريطانيا فرنسا والمكسيك تعلن وجود رهائن من مواطنيها لدى الفصائل الفلسطينية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:09 م
أمريكا وبريطانيا فرنسا والمكسيك تعلن وجود رهائن من مواطنيها لدى الفصائل الفلسطينية غزة
كتب محمد جمال

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أعلنت أمريكا وبريطانيا فرنسا والمكسيك اليوم وجود رهائن من مواطنيها لدى الفصائل الفلسطينية، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، قرر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، تقديم دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات الفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، بحسب شبكة العربية.

وأبلغ الرئيس الأمريكى، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، إثر هجمات حركة حماس، مؤكدا أن "مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن بايدن ونتنياهو "ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل أنهم يستطيعون أو أن عليهم استغلال الوضع الراهن".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع (البنتاجون) طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية، وتعتزم الإعلان عنها اليوم.

في السياق، أشار إلى وجود "تقارير تفيد بأن العديد من الأميركيين قتلوا.. وتقارير عن أميركيين مفقودين، ونحن نتحقق منهم".

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعلنت بوقت سابق اليوم الدخول رسمياً في حالة الحرب.

وهذه هى المرة الأولى منذ حرب السادس من أكتوبرعام 1973، التي تعلن فيها إسرائيل "حالة الحرب" هذه.

أتى ذلك، بعدما وصل عدد القتلى جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس فجر أمس إلى أكثر من 700، بينما قدر عدد الأسرى بأكثر من 100


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