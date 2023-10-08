اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية فى سنغافورة للماث والبرمجة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:06 م
أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية فى سنغافورة للماث والبرمجة الطالب ياسين أحمد نشأت
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الطالب ياسين أحمد نشأت بالصف الثانى الابتدائى بإحدى مدارس اللغات بالدقهلية، على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة ويعتبر أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية، وذلك لتحقيقة أعلى عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية ونظرا لصغر سن الطالب تم تأجيل دعوتة لمنحة Young Actiever LEadershipAcademy والتى من المقرر انعقادها فى جزيرة بالى بإندونيسيا حيث أنها تمنح لطلاب الصف الرابع فيما فوق كما أنه من ضمن الأربعة طلاب المصرين الفائزين بنقاط Steam الدولية من إجمالى 567 طالبا.

 

عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة
عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة

 


الدقهليه

تعليم الدقهليه

قائمة الشرف الدولية

البرمجة الدولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة