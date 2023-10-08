أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية فى سنغافورة للماث والبرمجة

حصل الطالب ياسين أحمد نشأت بالصف الثانى الابتدائى بإحدى مدارس اللغات بالدقهلية، على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة ويعتبر أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية، وذلك لتحقيقة أعلى عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية ونظرا لصغر سن الطالب تم تأجيل دعوتة لمنحة Young Actiever LEadershipAcademy والتى من المقرر انعقادها فى جزيرة بالى بإندونيسيا حيث أنها تمنح لطلاب الصف الرابع فيما فوق كما أنه من ضمن الأربعة طلاب المصرين الفائزين بنقاط Steam الدولية من إجمالى 567 طالبا.