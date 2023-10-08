أشياء تفعلها تحسن من صحة شعرك.. منها النظام الغذائى الصحى

كتبت رانيا عامر

مع دخول فصل الخريف تزداد معاناة الكثير من السيدات من مسالة تقصيف الشعر وجفافه وأحيانا مرحلة التلف إلى الوصول بسقوطه، نتيجة عدة أسباب منها العوامل المناحية وأيضا سوء التغذية، حيث أن اتباع نظام غذائى جيد يؤثر بشكل ايجابى على نمو الشعر وحمايته من الاتلاف، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام تؤدى الى تحسين صحة الشعر. وسيوضح التقرير التالى مجموعة من النصائح المفيدة لتحسين حالة الشعر . وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes .

سقوط شعر

مواد غذائية يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر:

_ تناول الاسماك باستمرار.

_ العناية بالشعر جزء مهم من الروتين اليومي لمكافحة مشاكل تساقط الشعر، نحتاج إلى اتباع أسلوب حياة مناسب وعادات غذائية صحية وروتين للعناية بالشعر.

ومن جانبها قالت الدكتورة أنجالي موكرجي خبيرة التغذية ،إن معالجة تساقط الشعر تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي والاهتمام بممارسات العناية بالشعر.

_تناول المكسرات واللوز والبذور الدعم الغذائي للشعر بالزنك وفيتامين ب والمغنيسيوم. وهذا يساعد كذلك في تقوية جذور الشعر.

_البروتين عالي الجودة ضروري لنمو الشعر. الدجاج والأسماك والبقول غنية بالبروتين ويجب تناولها بشكل يومي.

_أحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الجوز وبذور الخردل وفول الصويا صحية للغاية لنمو الشعر وصحته.

_تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتدليك فروة الرأس في تحفيز الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يزيد من تشجيع النمو.

_ تساعد إزالة السموم من الجسم باستخدام عصير الكزبرة والنعناع وأوراق الكاري في توفير الدعم لصحة الشعر .