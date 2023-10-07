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يحمى من الزهايمر ويعالج السمنة.. تعرف على فوائد تناول لحم الأرانب

السبت، 07 أكتوبر 2023 05:00 ص
يحمى من الزهايمر ويعالج السمنة.. تعرف على فوائد تناول لحم الأرانب لحم الأرانب - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتورة سالى محمود الفقى، طبيبة بيطرية، إن تناول لحوم الأرانب له العديد من الفوائد مع فئات متعددة من الأشخاص، وأوضحت أنه:
 
 
1- يفيد النساء الحوامل والأطفال، لأنه يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات اللازمة لهم.
 
2- غذاء متكامل وسريع الهضم لأن ألياف لحوم الأرانب سهلة المضغ والهضم وطعمها مستساغ.
 
3- يفيد في التخسيس والقضاء على السمنة، لأنه قليل الدهون ومليء بالبروتينات عند مقارنته مع أنواع اللحوم الأخرى، حيث يعد من أقل اللحوم بالسعرات الحرارية.
 
4- مفيد لمرضى الضغط المرتفع لأنه يحتوى على نسب قليلة من الصوديوم .
 
5-  مفيد لمن يعانى من أمراض القلب لأنه خال من الكولسترول الذى يضر بالقلب والأوعية الدموية.
 
6- مفيد لمريض السكر لأنه يحتوى على نسبة عالية من البروتينات المهمة له، ويحتوى على الزنك الذى يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.
 
7- مفيد في صحة الأسنان والعظام، حيث إنّه يحتوى على نسب جيدة من الكالسيوم.
 
8- يساعد في المحافظة على صحة الجهاز العصبي بالإضافة إلى أنه يقوي جهاز المناعة في الجسم ويحد من السكتات الدماغية، وذلك لأنه يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم.
 
9- يساعد فى علاج  مرض الأنيميا وفقر الدم، لأنه يحتوي على نسب من الحديد الذي يدخل في تكوين الهيموجلوبين في الدم.
 
10- يعمل على بناء الكتلة العضلية للجسم لأنه يحتوي على نسبة بروتين عالية، فتساعد على تكوين الكتلة العضلية، وبناء العضلات بجانب الرياضة.
 
11- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب المركب الذي يساعد على تنمية القدرات الذهنية للشخص، ويساعد على تنمية القدرات العقلية مثل الانتباه والذاكرة والإدراك.
 
12- يحمى من الإصابة بألزهايمر لأنه يحتوى على البوتاسيوم والزنك.

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