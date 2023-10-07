وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بالانتخابات (إنفوجراف)

قدم المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوراق الترشح بصفته وكيلا عن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قام بسحب نموذج الترشح وملئ البيانات.

وأحضر المستشار محمود فوزى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتأييدات المواطنين التى تم توثيقها بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى، كما قام بتوقيع النماذج الخاصة بالترشح والإقرارات المطلوبة.



وكيل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى يقدم أوراق ترشحه بانتخابات 2024

وسحب المستشار محمود فوزى الممثل القانوني نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما قام بملء الإقرارات المطلوبة والتوقيع عليها وتقديم المستندات المطلوبة من المرشحين، وبلغ إجمالى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى 424 تزكية.

كما تقدم بتأييدات المواطنين له فى الشهر العقارى والتى بلغ عددها مليون و130 ألف تأييد، وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي فى عملية عد تأييدات المواطنين وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.