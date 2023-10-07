وكيل العمل بالغربية: إقامة ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل 20 أكتوبر

قال أحمد القللي وكيل وزارة العمل بمحافظة الغربية، أن المديرية ستنظم ملتقى توظيف جديد لتوفير فرص عمل بشركات القطاع الخاص يوم 20 أكتوبر الجارى.

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن الملتقى سيوفر 3 آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات في شركات القطاع الخاص، وتطبيق الحد الادني للاجور لا يقل عن 3 آلاف جنيه راتب شهري.

وأشار إلى أن الحاصل على الوظيفة سيحصل على تأمين صحي واجتماعي، مع متابعة مستمرة من وزير العمل ومحافظ الغربية، للوقوف على أي معوقات قد توجه العامل والعما على تذليلها.