وزارة التعليم الإسرائيلية تعلن إغلاق المدارس فى جميع أنحاء البلاد

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، يوم الأحد، بعد عملية التصعيد المستمرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

واستيقظت دولة الاحتلال الإسرائيلي على وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية، نتيجة للقمع والقتل المستمر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وأُطلقت صباح السبت، رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، صوب مستوطنات الغلاف، ومدن الجنوب.

وقالت مصادر محلية إن عددًا غير مسبوق من الصواريخ أُطلقت من القطاع، صوب مدن الاحتلال ومستوطنات الغلاف، سُمع على إثرها أصوات انفجارات ضخمة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، مقتل أكثر من 42 إسرائيليا ما بين مستوطنا وجنديا في جيش الاحتلال وتسجيل أكثر من 750 جريحا آخرين.