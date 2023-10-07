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نظر محاكمة 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية" خلال ساعات

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:00 ص
نظر محاكمة 11 متهما بـ"خلية الشروق الثانية" خلال ساعات المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب ــ إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،  اليوم محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولا، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.
 
وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
 
 

خليه الشروق

الجنايات

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