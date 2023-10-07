اليوم السابع
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مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في أسيوط متهمين بعدة قضايا متنوعة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:22 م
مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في أسيوط متهمين بعدة قضايا متنوعة حملات امنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى- كريم صبحى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهما فى قضايا متنوعة ما بين "سلاح - قتل - مخدرات " ، ومطلوب التنفيذ عليهما فى أربعة أحكام بالسجن المؤبد فى جنايتين " قتل – سلاح") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها .. وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر ، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص  - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة  - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مقتل عنصر اجرامى

وزارة الداخلية

اسيوط

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