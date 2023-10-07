مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى قصف روسى على زاباروجيا

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين إثر قصف روسى على منطقة زاباروجيا اليوم السبت.

وذكر المكتب المحلى لخدمة الطوارئ الحكومية -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه نتيجة للقصف أيضا لحق بخمس منازل أضرار.



وفى سياق منفصل أفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا قامت بتلغيم المنطقة الاقتصادية والبحر الإقليمى لأوكرانيا فى بداية الحرب ويوجد ما لا يقل عن 450 لغماً، تم اكتشاف 30 منها خلال العام.



وقالت ناتاليا هومينيوك، رئيسة المركز الصحفى المشترك لقيادة العمليات الجنوبية: "لقد قاموا بزرع لألغام فى البحر منذ بداية الحرب واسعة النطاق، فى ذلك الوقت كانت هناك تقارير حول وجود 450 لغم بحرى فى المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية لأوكرانيا. هذا العام وحده، تم اكتشاف أكثر من 30 لغمًا من مختلف الأنواع".